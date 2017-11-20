Пассажирам электричек подарят 40 тысяч леденцов и шоколадок к Новому году

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко
Около 40 тысяч леденцов и шоколадок подарят пассажирам ЦППК накануне новогодних праздников.
Как сообщили RT в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании, в период с 29 по 31 декабря в зонах отправления электричек пассажиры смогут получить сладкие новогодние подарки. Всего в рамках акции раздадут 20 тысяч леденцов и 20 тысяч шоколадок. "Также пассажиры смогут сделать памятные фотографии на фоне баннеров компании, которые будут установлены на вокзалах Москвы", – рассказали в ЦППК.
Уточняется, что поздравлять пассажиров в зонах пригородных касс будут Снегурочки в праздничных нарядах, а в самих пригородных поездах по громкой связи прозвучат поздравления с Новым годом и Рождеством.
Кроме того, в компании сообщили, что на территории восьми столичных вокзалов установят праздничные елки. Полюбоваться ими в ожидании отправления поезда можно будет на Ярославском, Казанском, Павелецком, Курском, Савеловском, Рижском, а также Белорусском и Киевском вокзалах.
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