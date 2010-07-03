ЦОДД не планирует вводить плату на перекрестках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Яроцкий

Центр организации дорожного движения Москвы не собирается вводить платный проезд перекрестков в городе, передает ТАСС.

"Для нас этот вопрос новый. Мы никогда не рассматривали такие меры", – сказали в пресс-службе учреждения.

Ранее сообщалось, что 24 апреля на Международном навигационном форуме будет обсуждаться вопрос введения платного проезда перекрестков. Сейчас идею рассматривает экспертное сообщество НТИ "Автонет". Там полагают, что это будет эффективно в борьбе с пробками.

Эксперимент собирались провести в 2020 году в одном из городов страны. Вероятно, это будет Липецк, Нижний Новгород или Ульяновск.

Председатель экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков назвал инициативу очередной из числа тех, что приведут к усилению социального недовольства. Он считает, что эффективная борьба с пробками возможна, но иными способами.

По мнению Цветкова, регионам следует брать пример с Москвы, где активно строят развязки, эстакады, где появился центр онлайн-мониторинга общественного движения с возможностью вмешательства в работу светофоров.

Партнер аналитического агентства "Автостат" Игорь Моржаретто отметил, что идея любопытна. Однако она странная для России, добавил он. Эксперт пояснил, что в нашей стране дорожная сеть меньше, чем в Европе и Америке.

Позднее информацию о нововведении опровергли, передает РБК.

"В настоящий момент экспертных дискуссий по данному вопросу не проводится", – отметили в пресс-службе НТИ "Автонет". Представитель Минтранса также сказал, что с ведомством вопрос платных перекрестков не обсуждался.