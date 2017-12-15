Несколько автобусных маршрутов у метро "Динамо" изменят с 16 декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Автобусы № 319, 595 и 22к изменят маршруты с 16 декабря. Нововведения будут действовать из-за открытия станции "Петровский парк" Третьего пересадочного контура метрополитена.

Маршруты № 319 и 545 перестанут следовать по Петровско-Разумовской аллее до станции метро "Динамо". Они будут курсировать по Театральной и Трудовой аллеям с остановкой у вестибюля станции метро "Петровский парк", сообщает портал мэра и правительства Москвы. Автобусы маршруты № 22к начнут ездить по Трудовой аллее с остановкой "Метро "Динамо", при этом остановка "Путевой дворец" отменяется.

Руководитель ГКУ "Организатор перевозок" Павел Павлов пояснил, что перед введением изменений специалисты провели наблюдения. На основе полученной информации о загруженности маршрута принимается решения о его изменении.

В выходные станции "Войковская", "Водный стадион", "Речной вокзал" Замоскворецкой линии столичной подземки закроют. Поезда проследуют до "Сокола". Изменения действительны до 5:30 18 декабря.