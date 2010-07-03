Стартовало голосование по поводу южного дублера Кутузовского проспекта

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В проекте "Активный гражданин" открылось голосование, посвященное строительству южного дублера Кутузовского проспекта.

Москвичам предлагают ответить на четыре вопроса. В частности, поддерживают ли они строительство южного дублера Кутузовского проспекта, каким видом транспорта чаще пользуются и как часто бывают в районе прохождения магистрали.

Ранее сообщалось, что участок южного дублера Кутузовского проспекта планируют ввести до конца 2019 года. Сейчас рабочие укладывают верхний слой дорожного покрытия, обустраивают тротуары и приводят в порядок прилегающие к дороге территории.

Протяженность эстакады основного хода через улицу Минскую составит более 360 метров, ширина – по три полосы в каждом направлении. В районе развязки с данной улицей и у съезда с Мосфильмовской улицы построят подземные переходы.

Всего в составе первого участка южного дублера Кутузовского проспекта построят 5,7 километра дорог, включая основной ход от Мосфильмовской до Минской улицы длиной 2,3 километра, подъездные дороги и съезды длиной 2,1 километра, шесть эстакад, путепровод и два моста протяженностью 1,3 километра.

После окончания всех работ улучшится транспортная доступность ИЦ "Сколково", железнодорожной станции Матвеевской, будущего ТПУ "Аминьевское шоссе", метро "Минская", микрорайона Сетунь и перспективной жилой застройки района Раменки, а также западной части города в целом.

