Маски и туалетную бумагу забыли пассажиры наземного транспорта в апреле

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В апреле пассажиры наземного транспорта столицы забыли более ста предметов, среди которых упаковки с защитными масками и пакеты с туалетной бумагой. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУП "Мосгортранс".

В пресс-службе отметили, что в апреле из-за снижения пассажиропотока число забытых вещей в транспорте сократилось.

"При этом москвичи стали забывать в автобусах, трамваях, троллейбусах и электробусах упаковки с защитными масками и пакеты с туалетной бумагой", – говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала текущего года пассажиры наземного транспорта города оставили свыше 800 вещей. Чаще всего забывали сумки, пакеты с вещами, рюкзаки и мобильные телефоны.

Ранее стало известно, что более тысячи раз пассажиры забывали вещи в поездах ЦППК в 2019 году. Преимущественно там находили рюкзаки, коробки, сумки, пакеты, чемоданы.

Однако встречаются и более необычные находки: спортивная сумка с четвертью миллиона рублей, скрипка, кандидатская диссертация. Нередко оставляют фотоаппараты, брелоки с ключами, куртки, копии документов.