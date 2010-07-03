"Лосиный остров" обретет новые границы

Границы национального парка "Лосиный остров" будут изменены для модернизации участка Щелковского шоссе в Подмосковье. Соответствующее поручение министерству природных ресурсов и экологии даст премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Глава правительства обсудил вопросы модернизации участка трассы на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым, сообщает пресс-служба кабмина.
Руководитель региона отметил, что 75% местных жителей выступили за строительство трассы. Воробьев указал, что длина участка составит 19 километров. Его реконструкция позволит разгрузить Щелковское шоссе, Звездный городок и Балашиху. Однако для начала проектирования необходимо "кадастрировать и сдвинуть границу" парка, который является охраняемой территорией.
"Это всегда тонкая тема, но с учетом того, что это в интересах людей и большое количество населения, которое проживает именно в этих частях Московской области, хотело бы, чтобы трасса была более современной, а стало быть, ее пропускная способность стала выше, – я такое поручение дам", – указал Медведев.
В 1798 году император Павел I создал Лесной департамент, а в 1804 году ведомству был передан "Лосиный остров" как "единое во всей губернии знатное и важное казенное имущество". С тех пор границы парка оставались практически неизменными, несмотря на рост Москвы и развитие хозяйственного освоения земель Подмосковья. Площадь "Лосиного острова" составляет 116 квадратных километров. Ежегодно парк посещают до пяти миллионов человек.
Ранее сообщалось, что на пересечении магистрали Солнцево – Бутово – Видное и трассы МКАД – Коммунарка – Остафьево построят многоуровневую развязку. Работы начнутся уже в текущем году. Строительство развязки обойдется в 1,786 миллиарда рублей.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.