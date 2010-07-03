"Лосиный остров" обретет новые границы

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Границы национального парка "Лосиный остров" будут изменены для модернизации участка Щелковского шоссе в Подмосковье. Соответствующее поручение министерству природных ресурсов и экологии даст премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Глава правительства обсудил вопросы модернизации участка трассы на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым, сообщает пресс-служба кабмина.

Руководитель региона отметил, что 75% местных жителей выступили за строительство трассы. Воробьев указал, что длина участка составит 19 километров. Его реконструкция позволит разгрузить Щелковское шоссе, Звездный городок и Балашиху. Однако для начала проектирования необходимо "кадастрировать и сдвинуть границу" парка, который является охраняемой территорией.

"Это всегда тонкая тема, но с учетом того, что это в интересах людей и большое количество населения, которое проживает именно в этих частях Московской области, хотело бы, чтобы трасса была более современной, а стало быть, ее пропускная способность стала выше, – я такое поручение дам", – указал Медведев.

В 1798 году император Павел I создал Лесной департамент, а в 1804 году ведомству был передан "Лосиный остров" как "единое во всей губернии знатное и важное казенное имущество". С тех пор границы парка оставались практически неизменными, несмотря на рост Москвы и развитие хозяйственного освоения земель Подмосковья. Площадь "Лосиного острова" составляет 116 квадратных километров. Ежегодно парк посещают до пяти миллионов человек.

Ранее сообщалось, что на пересечении магистрали Солнцево – Бутово – Видное и трассы МКАД – Коммунарка – Остафьево построят многоуровневую развязку. Работы начнутся уже в текущем году. Строительство развязки обойдется в 1,786 миллиарда рублей.