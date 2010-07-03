Свыше 30 вылетов перенесли в трех аэропортах Москвы

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В столичных аэропортах происходят отмены и задержки вылетов. Известно об изменениях, затронувших свыше 30 рейсов. Об этом информирует портал "Яндекс.Расписания".

Уточняется, что в аэропорту Шереметьево задержано 4 рейса. Во Внуково перенесли время вылета для 12 самолетов.

При этом в воздушной гавани Домодедово отложили 5 рейсов и еще 10 отменили.

Причины изменений в расписании остаются неизвестными.

Ранее два самолета из Москвы не смогли сесть в Санкт-Петербурге. Причиной стал сильный снегопад. Оба рейса были отправлены обратно в столицу.