Буквы "М" у входов всех станций столичного метро обновят до 2019 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Лейла Карипова

Буквы "М" около всех входов на станции московского метро обновят до 2019 года. Новые знаки снабдят подсветкой в цвет линии, на которой расположена платформа.

Как сообщает телеканал Москва 24, фирменный красный цвет у буквы останется основным, а дополнительную иллюминацию разместят на ножках.

"Работы по замене буквы "М" у входа в метрополитен начнутся в этом году, и мы надеемся, что в конце текущего года, максимум в следующем мы ее завершим", – заявила замначальника метро по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

Инфраструктура метрополитена постоянно обновляется. До 2020 года планируется завершить модернизацию системы вентиляции подземки. Рабочие заменят еще 171 агрегат в 95 шахтах подземки. Машины на треть увеличивают подачу воздуха на станции.

Продолжается омоложение подвижного состава метро. Поезда "Москва" начали курсировать не только на Таганско-Краснопресненской, но и на Калужско-Рижской

и Филевской линиях. До конца года в подземку поступят еще 50 таких составов.