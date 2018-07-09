Буквы "М" у входов всех станций столичного метро обновят до 2019 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Лейла Карипова
Буквы "М" около всех входов на станции московского метро обновят до 2019 года. Новые знаки снабдят подсветкой в цвет линии, на которой расположена платформа.
Как сообщает телеканал Москва 24, фирменный красный цвет у буквы останется основным, а дополнительную иллюминацию разместят на ножках.
"Работы по замене буквы "М" у входа в метрополитен начнутся в этом году, и мы надеемся, что в конце текущего года, максимум в следующем мы ее завершим", – заявила замначальника метро по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.
Инфраструктура метрополитена постоянно обновляется. До 2020 года планируется завершить модернизацию системы вентиляции подземки. Рабочие заменят еще 171 агрегат в 95 шахтах подземки. Машины на треть увеличивают подачу воздуха на станции.
Продолжается омоложение подвижного состава метро. Поезда "Москва" начали курсировать не только на Таганско-Краснопресненской, но и на Калужско-Рижской
и Филевской линиях. До конца года в подземку поступят еще 50 таких составов.
Буквы "М" у входов на станции метро обновят к 2019 году
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