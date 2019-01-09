Тарифы на проезд по участку трассы М11 от Москвы до Солнечногорска изменились

Вступили в силу новые тарифы на проезд по участку трассы М11 "Москва-Санкт-Петербург" от столицы до Солнечногорска, передает Агентство "Москва".
Как сообщили в ООО "Северо-Западная концессионная компания" (СЗКК), которая является концессионером участка, с 9 января изменились тарифы в случае оплаты наличными и банковскими картами, также тарификация при проезде с транспондером.
В СЗКК пояснили, что стоимость всех абонементов на проезд останется прежней, несмотря на инфляцию и увеличение ставки НДС до 20%. Для легковых автомобилей диапазон корректировки тарифов в редких случаях составит 100 рублей, чаще – от 10 до 50 рублей. Для клиентов с транспондерами будут действовать спецтарифы.
Транспондер остается самым выгодным и быстрым способом проезда по платной дороге. Скидка в этом случае составит от 9% до 50%. Абонемент позволяет экономить до 60% от тарифа.
Согласно новым тарифам, стоимость проезда по платному участку от Москвы до аэропорта Шереметьево для легковых автомобилей при оплате наличными днем составит 310 рублей. С транспондером – 280 рублей, по абонементу на 30 поездок – 160 рублей.
Ранее сообщалось, что проезд по участку М11 от Москвы до Солнечногорска будет бесплатным в ночные и утренние часы для всех автомобилистов с транспондером "М11.Москва". Акция будет по 28 февраля 2019 года.
Бесплатные поездки будут предоставляться всем владельцам таких транспондеров с 01:00 до 06:00. Таким образом, в зимний период у водителей легковушек и среднегабаритных транспортных средств есть возможность бесплатно ездить по автомагистрали Москва – Солнечногорск ночью и утром.
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