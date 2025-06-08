Аэропорты Домодедово и Жуковский сняли ограничения на полеты

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Столичные аэропорты Домодедово и Жуковский сняли ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Меры безопасности были введены в московских аэропортах в воскресенье, 8 июня. Отмечалось, что запрет на использование воздушного пространства вводился для обеспечения безопасности полетов судов.

Аналогичные ограничения ввели во Внуково и Домодедово ночью 8 июня. Запрет был связан с отражением атаки вражеских беспилотников в Московском регионе. Позже аэропорты отменили ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

До этого в Домодедово также опровергли информацию о переносе рейсов ряда иностранных авиакомпаний в аэропорт Пулково. СМИ утверждали, что иностранные перевозчики начали пересматривать программы рейсов в Россию из-за введения ограничений на полеты в Москве.