08 июня, 13:53Транспорт
Аэропорты Домодедово и Жуковский сняли ограничения на полеты
Фото: depositphotos/Shebeko
Столичные аэропорты Домодедово и Жуковский сняли ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Меры безопасности были введены в московских аэропортах в воскресенье, 8 июня. Отмечалось, что запрет на использование воздушного пространства вводился для обеспечения безопасности полетов судов.
Аналогичные ограничения ввели во Внуково и Домодедово ночью 8 июня. Запрет был связан с отражением атаки вражеских беспилотников в Московском регионе. Позже аэропорты отменили ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
До этого в Домодедово также опровергли информацию о переносе рейсов ряда иностранных авиакомпаний в аэропорт Пулково. СМИ утверждали, что иностранные перевозчики начали пересматривать программы рейсов в Россию из-за введения ограничений на полеты в Москве.
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