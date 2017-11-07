Поездки на автобусе по самому загруженному участку Ленинского стали быстрее

Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Время поездки на общественном транспорте по самому загруженному участку Ленинского проспекта сократилось на треть. Пассажиры стали добираться на 10 минут быстрее благодаря новому экспресс-маршруту № 144к сети "Магистраль".
Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, добраться от станции метро "Октябрьская" до остановки "Улица Кравченко" можно за 20 минут вместо 30–40 минут.
Дело в том, что автобусы нового экспресс-маршрута курсируют по выделенкам и останавливаются только на ключевых остановках. При этом интервал движения между экспрессами составляет 7–10 минут.
"Благодаря этому нам удалось добиться исключительной точности в соблюдении расписания общественным транспортом. Теперь передвигаться на общественном транспорте по Ленинскому проспекту стало проще, быстрее и комфортнее", – рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Экспресс № 144к запустили 7 октября. За месяц его работы ежедневное число пассажиров наземного транспорта на Ленинском проспекте увеличилось на пять тысяч человек. Автобусами на новом маршруте ежедневно пользуются 15 тысяч пассажиров.
Первую серию сети "Магистраль" запустили в 2016 году, тогда она объединила 39 маршрутов. Средний интервал движения автобусов, троллейбусов и трамваев сократился с 16 до 5 минут.
В октябре в столице запустили вторую очередь маршрутной сети "Магистраль". Изменения затронули 65 маршрутов общественного наземного транспорта.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: