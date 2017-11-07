Поездки на автобусе по самому загруженному участку Ленинского стали быстрее

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Время поездки на общественном транспорте по самому загруженному участку Ленинского проспекта сократилось на треть. Пассажиры стали добираться на 10 минут быстрее благодаря новому экспресс-маршруту № 144к сети "Магистраль".

Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, добраться от станции метро "Октябрьская" до остановки "Улица Кравченко" можно за 20 минут вместо 30–40 минут.

Дело в том, что автобусы нового экспресс-маршрута курсируют по выделенкам и останавливаются только на ключевых остановках. При этом интервал движения между экспрессами составляет 7–10 минут.

"Благодаря этому нам удалось добиться исключительной точности в соблюдении расписания общественным транспортом. Теперь передвигаться на общественном транспорте по Ленинскому проспекту стало проще, быстрее и комфортнее", – рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Экспресс № 144к запустили 7 октября. За месяц его работы ежедневное число пассажиров наземного транспорта на Ленинском проспекте увеличилось на пять тысяч человек. Автобусами на новом маршруте ежедневно пользуются 15 тысяч пассажиров.

Первую серию сети "Магистраль" запустили в 2016 году, тогда она объединила 39 маршрутов. Средний интервал движения автобусов, троллейбусов и трамваев сократился с 16 до 5 минут.

В октябре в столице запустили вторую очередь маршрутной сети "Магистраль". Изменения затронули 65 маршрутов общественного наземного транспорта.