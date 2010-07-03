Министр транспорта рассказал о ситуации с багажом в Шереметьеве

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих сообщил, что власти отреагируют на сбои при выдаче багажа в Шереметьеве, если ситуация не стабилизируется в кратчайшие сроки. В ведомстве порекомендовали увеличить персонал на всех проблемных участках.
"Говорят, что привлекли дополнительные силы для того, чтобы организовать сортировку багажа и его оперативную обработку. Говорят, что количество багажа, которое задержано на складе, снижается. Сейчас около тонны багажа не разобрано", – цитирует РИА Новости Дитриха.
Ранее сообщалось, что транспортная прокуратура проведет проверку из-за задержек с багажом. Пассажиры жалуются на ситуацию с начала июня. Вещи в отдельных случаях приходится ждать по несколько часов. В аэропорту объясняют задержки пиковой нагрузкой в высокий сезон. Кроме того, проблемы связаны с изменением технологических процессов в обслуживании и обработке багажа.
В распоряжении телеканала Москва 24 оказалась видеозапись, на которой сотрудница одной из авиакомпаний объясняет разгневанным пассажирам, что техническая проблема, сложившаяся в Шереметьеве, связана с работой самого аэропорта и произошла не по вине перевозчика. "Мы страдаем уже два месяца от этого. Я не знаю, почему они (аэропорт. – Прим. ред.) не решают это. Мне не докладывают", – объяснила женщина.
В СМИ сложившуюся в Шереметьеве проблему связывают в первую очередь с системной нехваткой персонала. В конце 2018 года в Шереметьеве сменилась компания, которая обрабатывала весь багаж, а именно – дочерняя структура "Шереметьево Хендлинг".
Накануне на рекрутинговых порталах появились объявления о наборе комплектовщиков багажа. Грузчикам обещают официальное трудоустройство, зарплату от 55 тысяч рублей, ДМС и другие выгодные условия.
Транспортная прокуратура проводит проверку в Шереметьево из-за проблем с выдачей багажа
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