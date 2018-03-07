Участки двух улиц в ЮВАО перекроют из-за строительства метро

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Движение по участкам двух улиц на юго-востоке Москвы перекроют до конца года из-за строительства метро, сообщает информационный центр транспортного комплекса столицы.

По 31 декабря нельзя будет проехать на участке улицы 1-я Новокузьминская от дома № 6, корпус 2 до пересечения с улицы Окская, а также на участке улицы Окская от дома № 15/30 до пересечения с Рязанским проспектом.

Кожуховская линия, строительство которой ведется в настоящее время, протянется от улицы Нижегородская до района Некрасовка. Протяженность ветки составит более 17 километров.

В ее состав войдут восемь станций: "Нижегородская улица" (пересадка на БКЛ и станцию "Нижегородская" МЦК), "Стахановская улица", "Окская улица", "Юго-Восточная", "Косино" (пересадка на станцию "Лермонтовский проспект"), "Улица Дмитриевского", "Лухмановская" и "Некрасовка".

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