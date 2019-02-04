Перекрыт съезд с трассы М4 "Дон" на МКАД

Также уточняется, что движение в область по улице Липецкая полностью восстановлено.
Ранее сообщалось, что движение в центр перекрыто в районе дома 23 по Липецкой улице. Причиной ограничения стало скопление воды. Для поездок в центр города водителям советовали пользоваться Варшавским или Каширским шоссе.
Специалисты ЦОДД отмечали затруднения движения на внутренней стороне МКАД перед улицей Липецкая, на Каширском шоссе – в сторону центра. Около остановки "Загорье" задерживались несколько маршрутов наземного городского транспорта. Затем движение транспорта полностью восстановили.
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