Перекрыт съезд с трассы М4 "Дон" на МКАД

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Перекрыт съезд с трассы М4 "Дон" на внутреннюю сторону МКАД. Об этом сообщается на странице Центра организации дорожного движения Москвы (ЦОДД) в Twitter.

"Съезд с трассы М-4 "Дон" на внутреннюю сторону МКАД перекрыт. Ближайший разворот – в районе ТЦ "Вегас". Планируйте маршруты заранее", – говорится в сообщении.

⚡Съезд с трассы М-4 "Дон" на внутреннюю сторону МКАД перекрыт. Ближайший разворот - в районе ТЦ "Вегас". Планируйте маршруты заранее!



Движение в область по Липецкой улице полностью восстановлено. pic.twitter.com/XxfYYy71Mq — ЦОДД (@gucodd) 4 февраля 2019 г.



Также уточняется, что движение в область по улице Липецкая полностью восстановлено.

Ранее сообщалось, что движение в центр перекрыто в районе дома 23 по Липецкой улице. Причиной ограничения стало скопление воды. Для поездок в центр города водителям советовали пользоваться Варшавским или Каширским шоссе.

Специалисты ЦОДД отмечали затруднения движения на внутренней стороне МКАД перед улицей Липецкая, на Каширском шоссе – в сторону центра. Около остановки "Загорье" задерживались несколько маршрутов наземного городского транспорта. Затем движение транспорта полностью восстановили.