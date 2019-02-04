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16:35

Перекрыт съезд с трассы М4 "Дон" на МКАД

транспорт дороги

16:35

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Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Перекрыт съезд с трассы М4 "Дон" на внутреннюю сторону МКАД. Об этом сообщается на странице Центра организации дорожного движения Москвы (ЦОДД) в Twitter.

"Съезд с трассы М-4 "Дон" на внутреннюю сторону МКАД перекрыт. Ближайший разворот – в районе ТЦ "Вегас". Планируйте маршруты заранее", – говорится в сообщении.


Также уточняется, что движение в область по улице Липецкая полностью восстановлено.

Ранее сообщалось, что движение в центр перекрыто в районе дома 23 по Липецкой улице. Причиной ограничения стало скопление воды. Для поездок в центр города водителям советовали пользоваться Варшавским или Каширским шоссе.

Специалисты ЦОДД отмечали затруднения движения на внутренней стороне МКАД перед улицей Липецкая, на Каширском шоссе – в сторону центра. Около остановки "Загорье" задерживались несколько маршрутов наземного городского транспорта. Затем движение транспорта полностью восстановили.

транспорт дороги

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