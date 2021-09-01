Движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии метро ввели в график

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Интервалы движения поездов на Таганско-Краснопресненской линии московского метро восстановлены. Об этом говорится на официальной странице столичной подземки в Twitter.

"Движение на Таганско-Краснопресненской линии (7) осуществляется в соответствии с графиком", – говорится в сообщении.

До этого интервалы движения поездов были увеличены из-за проверки инфраструктуры.

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