Названы лучшие гаджеты 2017 года по версии Time

Лучшим гаджетом текущего года стала игровая приставка Switch от японской компании Nintendo. Консоль возглавила рейтинг журнала Time.

Приставка состоит из планшета с 6,2-дюймовым экраном и беспроводных контроллеров Joy-Con. В продаже Switch появилась 3 марта.

Второе место, по мнению авторов рейтинга, занял iPhone X. Эксперты считают, что Apple создала гаджет будущего, хотя смартфон отличается высокой стоимостью. Третью строчку рейтинга замкнул Microsoft Surface. Ноутбук отметили за дизайн, острый экран и долговечную батарею, сообщает "Мир 24".

В топ-10 также попали смартфон Samsung Galaxy S8, Apple Watch 3, Xbox One X, Sony Alpha A7R III, квадрокоптер DJI Spark, колонку Amazon Echo и приставка Super Nintendo Entertainment System (SNES) Classic.