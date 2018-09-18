Мобильный оператор рассказал о популярности личного кабинета

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Оператор мобильной связи Tele2 подвел итоги работы личного кабинета, где можно управлять услугами и следить за расходами со смартфона.

Согласно исследованию, за первые шесть месяцев 2018 года активных пользователей личного кабинета оператора стало больше на треть. Особой популярностью приложение пользуется у абонентов Москвы и Подмосковья, а также Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Урала.

По числу пользователей "Мой Tele2" лидирует столичный регион, где в личный кабинет со смартфонов заходят более трети клиентов оператора.

На втором месте – Санкт-Петербург и Ленинградская область. Третью строчку занимает Нижегородская область.

Аналитики Tele2 выяснили, что чаще всего клиенты открывают мобильное приложение, чтобы проверить остаток пакетов на тарифе. Кроме того, с помощью приложения пользователи контролируют свои платежи и расходы, настраивают через приложение тарифы-конструкторы, меняют в приложении минуты на гигабайты.