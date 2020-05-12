Дуров заявил о закрытии своего блокчейн-проекта

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Основатель Telegram Павел Дуров в своем канале в мессенджере сообщил о закрытии блокчейн-проекта Telegram Open Network.

Он отметил, что не стоит доверять деньги или данные тем, кто действует от имени его брендов или имени. Дуров подчеркнул, что проекты, использующие его технологии, могут появиться в ближайшее время, однако он не будет иметь к ним какого-либо отношения.

"Ни один из присутствующих или бывших членов нашей команды не участвует ни в одном из этих проектов. <...> Так что будьте осторожны и не позволяйте никому вводить вас в заблуждение", – отметил Дуров.

Закрытие проекта связано с судебным делом, которое было возбуждено по отношению к Telegram в связи с разрабатываемой под его брендом блокчейн-платформой. США заявили, что на территории страны не была зарегистрирована криптовалюта Gram, которую можно было использовать в рамках работы платформы. В связи с этим американские власти расценили это как нарушение закона о ценных бумагах.

В связи с этим разработку TON отложили до закрытия слушания, а затем стало известно, что суд отклонил апелляцию по поводу запрета на использование Gram. Кроме того, инстанция направила письмо инвесторам, в котором предлагалось получить возмещение в размере 72% от вложений в платформу.

Кроме того, рассматривался вариант с получением 110% инвестиций с 30 апреля 2021 года. Telegram отказался признать и реализовывать данный вариант.

Ранее Дуров ликвидировал две фирмы в Великобритании, которые были связаны с криптовалютой и поддержкой Telegram. Они также принадлежали разработчикам блокчейн-платформы TON.