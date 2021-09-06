Пользователям госуслуг предоставят полный доступ к электронной медкарте

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Пользователям портала госуслуг в ближайшее время предоставят полный доступ к электронной медицинской карте в личном кабинете, сообщил глава министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.

"Уже в самое ближайшее время пользователи портала госуслуг в личном кабинете должны получить доступ к электронным назначениям, рецептам, результатам анализов, медицинских исследований. В общем, ко всей электронной медицинской карте", – приводит ТАСС слова Шадаева.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил постановление, которое расширяет функционал портала госуслуг. Пользователям больше не нужно полностью заполнять онлайн-заявления вручную и искать бумажные документы – система сделает это автоматически.

Отмечается, что система портала сможет запрашивать необходимые данные в органах власти. Запрос на данные будет направляться исключительно в момент заполнения заявления. Полученная информация не будет храниться на портале госуслуг.

