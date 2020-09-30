В США приговорили россиянина более чем к 7 годам тюрьмы за киберпреступления

Фото: Москва 24

В США суд приговорил гражданина РФ Евгения Никулина к 7 годам и 4 месяцам тюрьмы по обвинению в киберпреступлениях. Об этом пишет РИА Новости.

"Я приговорю его к 88 месяцам тюрьмы", – сказал судья Уильям Элсап.

Судья также отказал Никулину в проведении нового процесса и вынесении оправдательного приговора.

"Эти ходатайства отклонены", – заявил Элсап в ходе заседания.

Судья отметил работу защиты россиянина. Элсап подчеркнул, что адвокаты "играли теми картами, которые были у них на руках".

"Мне ясно, что у властей были твердые аргументы. Все мои сомнения по ходу (процесса. – Прим. ред.) были ошибочными", – сообщил Элсап.

Судья добавил, что объяснит причины отказа в новом процессе и оправдании в отдельном распоряжении.

11 июля россиянина Евгения Никулина в США признали виновным в киберпреступлениях. Адвокат гражданина РФ Аркадий Бух подчеркивал, что защита намерена подать апелляцию.

Никулина задержали в 2016 году в Праге по запросу американских спецслужб. После ареста его направили в психиатрическую больницу "Богнице". В марте 2018 года власти Чехии выдали Никулина США.