В США приговорили россиянина более чем к 7 годам тюрьмы за киберпреступления

30 сентября, 01:57
Фото: Москва 24
В США суд приговорил гражданина РФ Евгения Никулина к 7 годам и 4 месяцам тюрьмы по обвинению в киберпреступлениях. Об этом пишет РИА Новости.
"Я приговорю его к 88 месяцам тюрьмы", – сказал судья Уильям Элсап.
Судья также отказал Никулину в проведении нового процесса и вынесении оправдательного приговора.
"Эти ходатайства отклонены", – заявил Элсап в ходе заседания.
Судья отметил работу защиты россиянина. Элсап подчеркнул, что адвокаты "играли теми картами, которые были у них на руках".
"Мне ясно, что у властей были твердые аргументы. Все мои сомнения по ходу (процесса. – Прим. ред.) были ошибочными", – сообщил Элсап.
Судья добавил, что объяснит причины отказа в новом процессе и оправдании в отдельном распоряжении.
11 июля россиянина Евгения Никулина в США признали виновным в киберпреступлениях. Адвокат гражданина РФ Аркадий Бух подчеркивал, что защита намерена подать апелляцию.
Никулина задержали в 2016 году в Праге по запросу американских спецслужб. После ареста его направили в психиатрическую больницу "Богнице". В марте 2018 года власти Чехии выдали Никулина США.
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