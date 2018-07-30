Адвокат попросила госзащиты для заключенного, которого избили в Ярославле

30 июля, 20:01
Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко
Адвокат попросила государственной защиты для заключенного ярославской колонии, видеозапись с пытками которого стала поводом для ареста ее сотрудников. Об этом передает РИА Новости.
"Сегодня отправила в СК России заявление о том, чтобы Евгению Макарову обеспечили госзащиту", – рассказала адвокат Ирина Бирюкова в Facebook.
По ее словам, подзащитный боится, что его убьют, и инсценируют самоубийство.
"Евгений находится в одиночной камере под видеонаблюдением и просит не вывозить его за пределы камеры без моего присутствия", – дополнила адвокат.
Видео с жестоким избиением Евгения Макарова опубликовала "Новая газета". По информации источника, инцидент произошел в июне прошлого года в первой исправительной колонии Ярославля. ФСИН позднее подтвердила время и место событий, зафиксированных на видео.
Суд возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий, все участники сцены установлены. От должности отстранили 17 сотрудников колонии. В настоящее время в деле фигурируют восемь подозреваемых. Семеро из них заключили под стражу, один предполагаемый участник инцидента помещен под домашний арест.
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