Задержан восьмой фигурант дела о пытках в ярославской колонии

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Задержан восьмой подозреваемый по делу о пытках в ярославской колонии №1 Руслан Цветков. В ближайшее время Заволжский районный суд Ярославля изберет ему меру пресечения. Об этом сообщила помощник председателя суда Анастасия Аверкиева.

"Поступило ходатайство на избрание меры пресечения для младшего инспектора второй категории группы надзора отдела безопасности Руслана Цветкова. Он задержан", – сказала она, передает ТАСС.

Ранее по делу об избиении заключенного под домашний арест поместили замначальника ярославской колонии ИК-1 Ивана Калашникова.

Калашников стал самым высокопоставленным фигурантом в деле об избиении. Он будет находиться под домашним арестом до 1 августа. Если ему предъявят обвинение до начала августа, срок домашнего ареста продлят до 20 сентября.

25 июля суд также рассмотрел ходатайства об арестах шести фигурантов дела. В результате пятерых поместили под стражу.

Видео с избиением Евгения Макарова на прошлой неделе опубликовала "Новая газета". Его изданию передала адвокат осужденного Ирина Бирюкова. После публикации было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. Все, кто участвовал в избиении, установлены.