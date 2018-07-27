Замначальника ярославской колонии поместили под домашний арест

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Замначальника ярославской колонии ИК-1 Ивана Калашникова поместили под домашний арест после публикации в СМИ видео с пытками заключенного. Об этом сообщает РИА Новости.

Калашников стал самым высокопоставленным фигурантом в деле об избиении. Он будет находиться под домашним арестом до 1 августа. Если ему предъявят обвинение до начала августа, срок домашнего ареста продлят до 20 сентября. Отмечается, что слушания проходили в закрытом режиме.

25 июля суд рассмотрел ходатайства об арестах шести фигурантов дела. В результате пятерых поместили под стражу.

Поводом для возбуждения уголовного дела стала статья в "Новой газете", в которую было добавлено видео с избиением заключенного Евгения Макарова сотрудниками колонии. Правоохранители уже установили личности всех участников инцидента. Трое фигурантов уже признали вину.

Из-за скандала в ИК уволили 17 сотрудников и следователя, отказывавшего заводить дело об избиении.