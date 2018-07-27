Замначальника ярославской колонии поместили под домашний арест

27 июля, 16:28
Фото: ТАСС/Интерпресс/Александр Тарасенков
Замначальника ярославской колонии ИК-1 Ивана Калашникова поместили под домашний арест после публикации в СМИ видео с пытками заключенного. Об этом сообщает РИА Новости.
Калашников стал самым высокопоставленным фигурантом в деле об избиении. Он будет находиться под домашним арестом до 1 августа. Если ему предъявят обвинение до начала августа, срок домашнего ареста продлят до 20 сентября. Отмечается, что слушания проходили в закрытом режиме.
25 июля суд рассмотрел ходатайства об арестах шести фигурантов дела. В результате пятерых поместили под стражу.
Поводом для возбуждения уголовного дела стала статья в "Новой газете", в которую было добавлено видео с избиением заключенного Евгения Макарова сотрудниками колонии. Правоохранители уже установили личности всех участников инцидента. Трое фигурантов уже признали вину.
Из-за скандала в ИК уволили 17 сотрудников и следователя, отказывавшего заводить дело об избиении.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: