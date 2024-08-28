ТАСС: глава "Пластик лоджик" Галкин арестован за растрату средств "Роснано"

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Суд в Москве отправил в СИЗО гендиректора компании "Пластик лоджик" Бориса Галкина по обвинению в растрате денежных средств, выделенных корпорации "Роснано". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным агентства, уголовное дело в отношении Галкина по статье о растрате в особо крупном размере было заведено 21 апреля прошлого года.

По факту многомиллиардных хищений у "Роснано" возбудили несколько уголовных дел. Только по одному из них компании был причинен ущерб на сумму более 2 миллиардов рублей.

Накануне Мещанский суд Москвы заочно арестовал экс-зампреда правления "Роснано" Олега Киселева и бывшего гендиректора дочерней компании "Роснано Капитал" Ирину Рапопорт. Их также обвиняют в особо крупной растрате.

