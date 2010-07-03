Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

15:08

Суд Польши разрешил выдачу России бывшего главы НПО "Космос"

суды происшествия

Фото: РИА НОВОСТИ/Евгений Самарин

Окружной суд Варшавы разрешил выдать России бывшего руководителя НПО "Космос" Андрея Чернякова. Об этом сообщает РИА Новости из зала суда.

Ранее польский суд постановил выдать Чернякова России. РФ направила в Польшу новые материалы дела, что потребовало нового рассмотрения.

В России Чернякова обвиняют в мошенничестве при получении кредита в Банке Москвы на 12 миллиардов рублей.

Обвиняемый во время заседания просил, чтобы его выдали России, и выразил несогласие с выдвинутыми обвинениями. На судебном заседании желание Чернякова поддержали прокурор и адвокат.

"В данном случае я выступаю на стороне своего клиента и поддерживаю его желание", – сказал адвокат Конрад Павел Опальский.

Чернякова задержали в Польше 15 декабря 2017 года. До этого он находился в международном розыске по линии Интерпола. Потом в прокуратуру Польши поступил запрос со стороны России о временном аресте в связи с началом процедуры экстрадиции. Запрос содержал решение российского суда об аресте.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика