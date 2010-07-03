Суд Польши разрешил выдачу России бывшего главы НПО "Космос"

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Окружной суд Варшавы разрешил выдать России бывшего руководителя НПО "Космос" Андрея Чернякова. Об этом сообщает РИА Новости из зала суда.

Ранее польский суд постановил выдать Чернякова России. РФ направила в Польшу новые материалы дела, что потребовало нового рассмотрения.

В России Чернякова обвиняют в мошенничестве при получении кредита в Банке Москвы на 12 миллиардов рублей.

Обвиняемый во время заседания просил, чтобы его выдали России, и выразил несогласие с выдвинутыми обвинениями. На судебном заседании желание Чернякова поддержали прокурор и адвокат.

"В данном случае я выступаю на стороне своего клиента и поддерживаю его желание", – сказал адвокат Конрад Павел Опальский.

Чернякова задержали в Польше 15 декабря 2017 года. До этого он находился в международном розыске по линии Интерпола. Потом в прокуратуру Польши поступил запрос со стороны России о временном аресте в связи с началом процедуры экстрадиции. Запрос содержал решение российского суда об аресте.

