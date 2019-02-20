Суд оставил в СИЗО братьев Магомедовых

Фото: Агентство Москва/Антон Кардашов

Московский городской суд признал законным продление ареста до 30 марта текущего года владельцу группы "Сумма" Зиявудину Магомедову, а также его брату Магомеду Магомедову. Кроме того, законным признано решение о продлении ареста экс-руководителю входящей в "Сумму" компании "Интекс" Артуру Максидову, сообщает Агентство "Москва".

"Постановление Тверского районного суда оставить без изменений, апелляционную жалобу адвокатов – без удовлетворения", – огласил решение судья.

Адвокаты указывали на необъективность и необоснованность решения суда первой инстанции, отсутствие у следствия доказательств вины их подзащитных. Они просили суд изменить меру пресечения на домашний арест.

Братья Магомедовы обвиняются в мошенническом хищении 2,5 миллиарда рублей, растрате и создании преступного сообщества. Магомеду также вменяют незаконное хранение оружия. Максидов обвиняется в хищении более 668 миллионов рублей. Свою вину фигуранты не признают.

По данному уголовному делу проходят 16 человек. Шестеро из них находятся в международном розыске. Кроме того, следователь заявил, что обладает сведениями о переоформлении офшорных компаний на третьих лиц.

Как сообщалось ранее, в рамках уголовного дела арестовали счета на сумму до 300 миллиардов рублей.