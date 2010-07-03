Мосгорсуд признал законным продление ареста экс-сенатору Арашукову и его отцу

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Мосгорсуд признал законным продление ареста до 30 декабря экс-сенатору Рауфу Арашукову, его отцу, экс-советнику главы "Газпром межрегионгаз" Раулю и бывшему замгендиректора "Газпром" газораспределение Ставрополь Николаю Романову. Об этом сообщает РИА Новости.

"Суд постановил: решение Басманного суда оставить без изменения, жалобу – без удовлетворения", – огласил решение судья.

Срок следствия продлен до 24 января 2020 года.

В заседании обвиняемые принимали участие по видеоконференции. Во время него Арашуков повторился, что считает свое дело заказным. А его отец сообщил, что так до сих пор и не понимает суть его обвинения, заявив об отсутствии следственных действий с его участием.

"Я 10 лет нахожусь в Санкт-Петербурге, следователь показывает какие-то экспертизы 2010 года, меня там не было в регионе", – заявил Арашуков-старший.

33-летнего Рауфа Арашукова задержали в конце января в зале заседаний Совета Федерации. Он проходит как подозреваемый по делу об убийствах зампредседателя общественного молодежного движения "Адыгэ Хасэ" Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. Ему предъявили обвинение по статьям "Участие в преступном сообществе", "Давление на свидетеля" и "Убийство".

В тот же день в Санкт-Петербурге был задержан и отец экс-сенатора Рауль Арашуков. Его следствие считает создателем ОПГ и участником хищения 30 миллиардов рублей у "Газпрома". Оба подозреваемых сейчас под стражей. Также арестованы их родственники и друзья, занимающие высокие посты в газовых предприятиях Северного Кавказа.

22 мая Совет Федерации досрочно прекратил полномочия сенатора Рауфа Арашукова. Решение приняли единогласно 153 сенатора. Основанием для принятия такого решения стало непредставление в срок декларации за 2018 год.

