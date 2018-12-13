Украинскую журналистку депортируют из России

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Преображенский суд столицы решил депортировать украинскую журналистку Елену Вищур (Бойко). Женщина нарушила правила пребывания на территории России, сообщает ТАСС.

В суде пояснили, что с лета 2018 года Вищур, по сути, незаконно находилась в стране. Ее решили депортировать на основании статьи "Нарушение иностранцем или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ".

Иностранку задержали в результате проверки соблюдения требований миграционного законодательства. Свою вину женщина признала, пояснив, что приехала в Россию, чтобы участвовать в телеэфирах в качестве эксперта.

Журналистка, которую также оштрафовали на пять тысяч рублей, известна критикой политики президента Украины Петра Порошенко.