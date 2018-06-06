Суд признал законным возврат ходатайства СК об изменении меры пресечения Малобродскому

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Мосгорсуд признал законным возврат ходатайства Следственного комитета РФ об изменении меры пресечения Алексею Малобродскому с заключения под стражу на домашний арест, сообщает Агентство "Москва".

Таким образом, решение Басманного суда осталось без изменений. Защита просила отложить заседание, так как обвиняемый находится на стационарном лечении и не может участвовать в процессе, однако суд решил рассмотреть жалобу в его отсутствие.

Адвокат Малобродского в ходе заседания заявила, что Басманный суд не учел доводы о состоянии здоровья обвиняемого, и это решение суда грубо нарушило его права.

В свою очередь обвинение настаивало на том, что постановление Басманного суда законно и обосновано, а основания для изменения решения отсутствовали.

Малобродский обвиняется по делу о хищении 133 миллионов рублей, выделенных на реализацию культурного проекта "Платформа".

29 мая стало известно, что Малобродский госпитализирован в кардиологический центр. Экс-директор "Гоголь-центра" попал в больницу прямо из зала суда. Тогда суд отклонил ходатайство защиты о переведении Малобродского под домашний арест, несмотря на проблемы со здоровьем.

Обвиняемыми по делу "Седьмой студии", помимо Малобродского, проходят худрук "Гоголь-центра" режиссер Кирилл Серебренников, директор РАМТ Софья Апфельбаум, экс-гендиректор АНО "Седьмая студия" Юрий Итин и бывший главный бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева.

Против них выдвинули обвинения в намеренном завышении данных о количестве и стоимости проводимых мероприятий, финансируемых из федерального бюджета. Минкультуры РФ предъявило фигурантам дела иск о возмещении ущерба на сумму 133 миллиона рублей.