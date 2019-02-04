Суд вынес приговор главе инвестиционной службы МЖД

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Начальника инвестиционной службы Московской железной дороги (МЖД) Андрея Солдатенко приговорили к 6,5 годам заключения в колонии общего режима. Он признан виновным в особо крупном мошенничестве. Такое решение вынес Савеловский суд Москвы.

"Суд признал Солдатенко виновным и постановил назначить ему наказание сроком 6 лет и 6 месяцев с отбыванием в колонии общего режима и штраф в 1 миллион рублей", – объявила пресс-секретарь суда Мария Михайлова, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что инспектор по железнодорожным путям необщего пользования РЖД стала фигурантом уголовного дела по статье "Получение взятки". В ходе расследования было установлено, что с мая по июнь 2018 года сотрудница получала деньги от руководителей и представителей коммерческих организаций. Общая сумма взяток составила около 400 тысяч рублей. Инспектор во всем созналась.