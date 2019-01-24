Сотрудница РЖД пойдет под суд за взятки на 400 тысяч рублей

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Инспектор по железнодорожным путям необщего пользования РЖД стала фигурантом уголовного дела по статье "Получение взятки". Об этом сообщает сайт Московского межрегионального следственного управления на транспорте.

Установлено, что с мая по июнь прошлого года сотрудница получала деньги от руководителей и представителей коммерческих организаций. Сумма взяток составила около 400 тысяч рублей. Как отмечают следователи, инспектор во всем созналась.

Об одном из эпизодов в ведомстве рассказали подробно. Выяснилось, что ООО "Товарный двор – Рязань 3" имеет в собственности железнодорожные пути необщего пользования при станции "Рязань-2" МЖД. Их эксплуатация осуществлялась по договору с компанией, где работала подозреваемая.

В мае 2018 года гендиректор упомянутой фирмы передал инспектору РЖД 15 тысяч рублей, чтобы продлить договор, ускорив подписание дополнительного соглашения. Сотрудница РЖД взяла деньги и выполнила обязательства.

За время расследования было арестовано имущество обвиняемой на сумму 90 тысяч рублей. Речь идет о ее земельном участке в Рязанской области. Сейчас инспектор освобождена от занимаемой должности.

Кроме того, четверо должностных лиц Московского территориального центра фирменного транспортного обслуживания РЖД привлечены к дисциплинарной ответственности.