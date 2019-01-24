Сотрудница РЖД пойдет под суд за взятки на 400 тысяч рублей

Инспектор по железнодорожным путям необщего пользования РЖД стала фигурантом уголовного дела по статье "Получение взятки". Об этом сообщает сайт Московского межрегионального следственного управления на транспорте.
Установлено, что с мая по июнь прошлого года сотрудница получала деньги от руководителей и представителей коммерческих организаций. Сумма взяток составила около 400 тысяч рублей. Как отмечают следователи, инспектор во всем созналась.
Об одном из эпизодов в ведомстве рассказали подробно. Выяснилось, что ООО "Товарный двор – Рязань 3" имеет в собственности железнодорожные пути необщего пользования при станции "Рязань-2" МЖД. Их эксплуатация осуществлялась по договору с компанией, где работала подозреваемая.
В мае 2018 года гендиректор упомянутой фирмы передал инспектору РЖД 15 тысяч рублей, чтобы продлить договор, ускорив подписание дополнительного соглашения. Сотрудница РЖД взяла деньги и выполнила обязательства.
За время расследования было арестовано имущество обвиняемой на сумму 90 тысяч рублей. Речь идет о ее земельном участке в Рязанской области. Сейчас инспектор освобождена от занимаемой должности.
Кроме того, четверо должностных лиц Московского территориального центра фирменного транспортного обслуживания РЖД привлечены к дисциплинарной ответственности.
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