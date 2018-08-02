Суд арестовал еще одного фигуранта уголовного дела о пытках в колонии Ярославля

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Заволжский районный суд Ярославля в четверг заключил под стражу сотрудника ярославской колонии, подозреваемого в соучастии в пытках заключенного. Им оказался начальник по воспитательной работе отряда номер 4 ИК-1 Алексей Микитюк, сообщает РИА Новости.

Ходатайства об аресте четырех фигурантов дела поступили в суд в среду, однако следствие официально не сообщало об их задержании. Ранее было известно о восьми подозреваемых, таким образом, теперь их 12.

Суд заявил об аресте Микитюка под стражу. По словам представителя следствия, среди участников запечатленного на видео избиения был и Микитюк. Также на него указали коллеги. В свою очередь, подозреваемый признал совершенное им и другими лицами преступления в отношении заключенного Макарова.

Адвокат отметила, что действия ее подзащитного нельзя сравнить с действиями остальных участников, так как он случайно оказался на месте происшествия.

"Микитюк написал явку с повинной и активно способствует расследованию. Помимо этого, он просил суд не заключать его под стражу", – подчеркнула адвокат.

"Я не рецидивист и не собираюсь скрываться от следствия. У меня супруга и маленький сын. Я хочу, чтобы моя семья была под защитой", – сказал подозреваемый.

Видео с жестоким избиением заключенного ранее в июле опубликовала "Новая газета". Инцидент произошел в июне прошлого года в исправительной колонии номер один в Ярославле. В отношении участников избиения возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. Личности всех участников установлены.

Ранее сообщалось об отстранении от должности 17 сотрудников колонии. После скандала ФСИН организовала по всей стране специальные комиссии для проверки всех случаев применения насилия в колониях.

Адвокат потерпевшего попросила государственной защиты для заключенного, так как он боится быть убитым в тюрьме. Сейчас он находится в одиночной камере под видеонаблюдением.