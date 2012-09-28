В САО построят административно-производственный комплекс

Градостроительно-земельная комиссия Москвы одобрила реализацию на торгах земельного участка под строительство административно-производственного комплекса на улице Талдомской в САО.

Общая площадь объекта не должна превышать 12 460 квадратных метров. В настоящее время участок площадью в полгектара свободен от застройки, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Помимо этого ГЗК одобрила реализацию участка на Мелитопольской улице в ЮАО. Там планируется построить открытую автостоянку для большегрузного транспорта. Сейчас на этом месте стоянка соседствует с развалинами одноэтажного здания. Проведения публичных слушаний по этому объекту не потребуется, поскольку участок расположен в промышленной зоне.

Также на заседании комиссии было одобрено строительство автозаправки на пересечении улиц Федосьино и Лукинская в ЗАО. Объект будет построен на пустыре, через который проложена дорога из бетонных плит. Какие-либо строения вокруг участка отсутствуют. Проект строительства заправочной станции получил положительное заключение на публичных слушаниях.

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