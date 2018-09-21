Осенью в Зеленограде откроется крупнейший в России дата-центр

Фото: Портал Москва 24/Анастасия Корнишкина

Осенью в Зеленограде введут в эксплуатацию научно-производственный комплекс "Системные решения Циско". Об этом информирует пресс-служба Мосгосстройнадзора со ссылкой на и.о. председателя комитета Олега Антосенко.

Это будет один из крупнейших в стране дата-центров для хранения и обработки больших массивов информации. Комплекс возводится в проектируемом проезде №683 на территории технополиса "Москва".

Как отметил Антосенко, здание планируется ввести в эксплуатацию в IV квартале текущего года, в период с октября по декабрь. В состав комплекса входят административно-офисное здание, здание центра обработки данных с машинным залом и технический блок. Застройщиком проекта является "ГДЦ Энерджи Групп".