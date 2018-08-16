Москомархитектура утвердила дизайн-проекты новых ФОКов

16 августа, 09:07
Фото: stroi.mos.ru
Москомархитектура утвердила дизайн-проекты новых физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОКов), которые планируют построить в Северо-Восточном и Зеленоградском административных округах столицы. Об этом сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
"Новые здания спортивных центров построят с учетом современных тенденций в индустрии спорта. Стилизованные под дерево фасады, солнцезащитные декоративные ламели и другие строительные решения позволяют нашим архитекторам создавать комфортное пространство для активного спорта и отдыха", – рассказал он.
Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, по адресу Анадырский проезд, владение 59 построят здание в стиле конструктивизма с панорамными окнами и стилизованными под дерево фасадами. А спортивный центр с футуристическим 3D-фасадом возведут на улице Александровке.
Спортивный центр для всей семьи в СВАО будет пятиэтажным. На первых двух этажах будет зона с двумя бассейнами, джакузи и раздевалками. Тренажерные залы расположатся на третьем этаже. Детская зона будет располагаться на четвертом этаже. На последнем этаже будут находится тренерские комнаты.
ФОК в Зеленограде планируют сделать трехэтажным. Бассейны (детский и взрослый) разместятся на первом этаже, а тренажерный зал – на третьем. Второй этаж займут залы для игры в волейбол и баскетбол.
В июле Сергей Собянин в микроблоге в Twitter сообщил, что два физкультурно-оздоровительных комплекса появятся в Западном Дегунине и в Некрасовке. Мэр отметил, что посещать их смогут и взрослые и дети. Для них будут доступны тренажерные залы, бассейны, настольный теннис и бильярд.
Ранее мэр также рассказал о планах по строительству нового ФОК на северо-западе Москвы. его построят на стадионе "Красный Октябрь". В здании разместят игровой и тренажерный залы, взрослый и детский бассейны.
Всего в ближайшие три года в Москве должны построить 51 спортивный объект.
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