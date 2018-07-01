Два оздоровительных комплекса с бассейнами и бильярдом построят в Москве

Два физкультурно-оздоровительных комплекса появятся в столице, написал Сергей Собянин в микроблоге в Twitter.

Один из них построят на Базовской улице в Западном Дегунине, второй возведут в Некрасовке. Посещать их смогут и взрослые и дети. Для них будут доступны тренажерные залы, бассейны, настольный теннис и бильярд.

Ранее мэр рассказал о планах по строительству нового ФОК на северо-западе Москвы. Он будет располагаться на стадионе "Красный Октябрь". В здании разместят игровой и тренажерный залы, взрослый и детский бассейны.

Сообщалось также, что проект нового ФОК на Тушинской улице согласовали в Москомархитектуре. Его площадь составит более трех тысяч квадратных метров. строительство закончат в 2020 году. Всего за три года в столице должны построить 51 спортивный объект.