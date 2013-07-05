В подмосковных Химках построят 60 тысяч кв. метров жилья

В Химках, на берегу канала имени Москвы, построят 60 тысяч квадратных метров жилья в рамках второй очереди жилого комплекса. Инвестиции в проект составят около 5 миллиардов рублей.

Сейчас уже реализовано порядка 20-25% квартир из чуть более тысячи квартир, старт продаж начался в конце 2012 года, уточнил гендиректор группы компаний "Территория" Сергей Тарасов.

Как передает РИА Новости, данный жилой комплекс предусматривает возведение двухуровневого подземного отапливаемого паркинга на 797 машиномест. Туда можно попасть непосредственно из жилой зоны на лифтах.

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