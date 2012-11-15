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Следствие

15 ноября 2012, 09:16

Следователи настаивают на аресте "свадебного стрелка"

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Сеймуру Набизаде грозит до 5лет лишения свободы за стрельбу на свадьбе

Суд изберет меру пресечения приезжему из Азербайджана, устроившему стрельбу во время проезда свадебного кортежа на западе Москвы. Следствие настаивает на аресте мужчины.

"В четверг следователи планируют выйти с ходатайством в суд об избрании подозреваемому меры пресечения в виде ареста", – сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Напомним, 12 ноября около 16.00 в службу "02" поступило сообщение о стрельбе из автомобиля на улице Академика Анохина. Прибывшие на место событий сотрудники правоохранительных органов выяснили, что нарушителями спокойствия являются пассажиры свадебного кортежа. Гость свадьбы произвел несколько выстрелов в воздух из травматического пистолета.

Полицейские потребовали от участников кортежа остановиться, но водители колонны не отреагировали и продолжили двигаться по Мичуринскому проспекту. Стражам порядка все же удалось остановить кортеж на Воробьевском шоссе.

В отношении 18-летнего уроженца Азербайджана Сеймура Набизаде, стрелявшего из свадебного кортежа, Московская полиция возбудила уголовное дело по статье "хулиганство". Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы. В настоящее время он задержан до принятия решения об избрании меры пресечения. В отношении остальных восьмерых граждан, которые ехали в свадебном кортеже, составлены административные протоколы по статье "невыполнение требования об остановке транспортного средства".

Сюжет: Дело "свадебных стрелков"
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