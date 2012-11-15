Следователи настаивают на аресте "свадебного стрелка"

15 ноября 2012, 09:16
Суд изберет меру пресечения приезжему из Азербайджана, устроившему стрельбу во время проезда свадебного кортежа на западе Москвы. Следствие настаивает на аресте мужчины.
"В четверг следователи планируют выйти с ходатайством в суд об избрании подозреваемому меры пресечения в виде ареста", – сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
Напомним, 12 ноября около 16.00 в службу "02" поступило сообщение о стрельбе из автомобиля на улице Академика Анохина. Прибывшие на место событий сотрудники правоохранительных органов выяснили, что нарушителями спокойствия являются пассажиры свадебного кортежа. Гость свадьбы произвел несколько выстрелов в воздух из травматического пистолета.
Полицейские потребовали от участников кортежа остановиться, но водители колонны не отреагировали и продолжили двигаться по Мичуринскому проспекту. Стражам порядка все же удалось остановить кортеж на Воробьевском шоссе.
В отношении 18-летнего уроженца Азербайджана Сеймура Набизаде, стрелявшего из свадебного кортежа, Московская полиция возбудила уголовное дело по статье "хулиганство". Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы. В настоящее время он задержан до принятия решения об избрании меры пресечения. В отношении остальных восьмерых граждан, которые ехали в свадебном кортеже, составлены административные протоколы по статье "невыполнение требования об остановке транспортного средства".
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