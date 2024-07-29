Инженер-изобретатель Кучмин посетил чемпионат России по авиамодельному спорту в Чертанове

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Инженер-изобретатель, руководитель инновационного предприятия Москвы Алексей Кучмин принял участие в чемпионате и первенстве России по авиамодельному спорту в классе кордовых моделей-копий самолетов F-4-B на кордодроме в Чертаново Центральном. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

"Честно признаюсь, сегодня я снова почувствовал себя ребенком. С малых лет я увлекался моделированием разной техники: собирал и самолеты, и корабли. Поэтому сегодня я приехал на чемпионат пораньше. Мне захотелось понаблюдать за работой участников над их моделями", – приводит слова Кучмина "Вечерняя Москва".

Он отметил, что представленные на соревновании самолеты выполнены очень хорошо и качественно.

"Видно, что авиамоделисты ответственно и очень внимательно собирали свои конструкции. <…> Я даже заметил, что в некоторых моделях сидят игрушечные пилоты. Такие детали показывают, с какой любовью и скрупулезностью мастера подошли к делу", – подчеркнул Кучмин.

Мероприятие было приурочено к Международному дню дружбы. Для участия в чемпионате необходимо было собрать уменьшенную летающую копию существующего летательного аппарата с неподвижным крылом.

Было необходимо как можно точнее воспроизвести внешний вид самолета: в первую очередь жюри оценивает именно этот критерий. Только после этого модель допускалась к полету.

Спортсмен управлял ею с помощью нерастяжимых тонких стальных нитей или троса, которые называются кордами. Они могут быть длиной до 21 метра. За счет такого управления летать модель-копия может только по кругу.

Алексей Кучмин также добавил, что в чемпионате принимает участие много молодых людей. По его словам, он ждал возможности обменяться эмоциями и впечатлениями с юными инженерами после окончания чемпионата.

"Кроме того, я обратил внимание, что на это мероприятие пришло много родителей с детьми. Они вместе работали над своими самолетами. Такой досуг позволяет не только хорошо провести время с ребенком, но и развить в нем множество полезных качеств: усидчивость, аналитические и творческие способности. Из таких ребят потом вырастают инженеры, за которыми стоит будущее. Они продолжат развивать беспилотную авиацию, придумывать новые технические средства", – подчеркнул Алексей Кучмин.

Он выразил уверенность, что авиамоделирование обязательно необходимо популяризировать. По его словам, подобные секции и кружки нужно вводить в школах, чтобы каждый ребенок мог попробовать свои силы в этом деле.

"Я как отец троих детей точно знаю: ребенка всегда надо чем-то увлекать. Если им не заниматься, не подсказывать ему способы интересного проведения досуга, то он, скорее всего, выберет игру в телефоне или просмотр телевизора", – отметил Кучмин.

Кроме того, он также уточнил, что современные технологии можно использовать для расширения возможностей кружков по авиамоделированию.

"Например, с помощью виртуальной реальности дать ребятам возможность пилотировать самолет, копию которого они сами собирают на занятиях", – рассказал Кучмин.

Между тем укрепить семейные узы с помощью занятий спортом призвала двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева. По ее словам, это позволяет проводить больше времени вместе, что дает возможность и повысить уровень доверия, и обменяться опытом.

Она также считает, что во время тренировок люди открываются по-новому, то есть дети могут рассказать о своих проблемах, спросить совета, поскольку они оказались не в привычной домашней обстановке, а в уникальной игровой среде, где работают другие правила.