Матч "Уфы" и "Урала" в Кубке России перенесли из-за непогоды

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Российский футбольный союз (РФС) перенес матч 1/8 финала Кубка России между "Уфой" и екатеринбургским "Уралом". Об этом сообщает РИА Новости.

"В связи с ожидаемыми неблагоприятными погодными условиями 22 февраля в городе Уфе совместная комиссия по проведению матчей Кубка России после обращения двух клубов единогласно приняла решение перенести матч "Уфа" – "Урал" в рамках утвержденного календаря соревнования с 22 февраля на 3 марта", – заявили в организации.

Вследствие данного решения также будут внесены изменения в календарь матче четвертьфинала турнира.

Ранее стало известно, что в 1/4 финала Кубка России вышли московское "Динамо" и тульский "Арсенал". Кроме того, четвертьфиналистом стал московский ЦСКА, футболисты которого переиграли "СКА Хабаровск".

