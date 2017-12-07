США еще не уверены в участии своей сборной в ОИ-2018

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США еще не уверены в участии своей сборной в зимних Олимпийских играх, которые пройдут в 2018 году в южнокорейском Пхенчхане. Об этом заявила постпред США при ООН Никки Хейли.

"Мы никогда ничего не боимся. И, конечно же, это прекрасная возможность для всех них, чтобы поехать и сделать что-то трудное", – сказала Хейли, отвечая на вопрос, не боятся ли США за безопасность своей сборной, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Она также отметила, что администрация президента постарается найти лучший способ обеспечить безопасность спортсменов. Однако все будет зависеть от ситуации в регионе.

Тем не менее Хейли подчеркнула, что участие США в Олимпийских играх 2018 года пока можно назвать "открытым вопросом".

Ранее сообщалось, что учения под кодовым названием Vigilant ACE начинают военные США и Южной Кореи 4 декабря. В мероприятии задействуют порядка 230 единиц различной военной техники.

В Минобороны Южной Кореи заявили, что совместные учения Сеула и Вашингтона – своеобразная ответная мера на провокации со стороны Северной Кореи с пусками баллистических ракет.

29 ноября Северная Корея осуществила первый с 15 сентября ракетный запуск. По информации северокорейского новостного агентства ЦТАК, ракета нового типа "Хвасон-15" за 53 минуты полета поднялась на высоту 4475 километров и преодолела дистанцию в 950 километров.

Пуск ракеты КНДР вызвал озабоченность в министерстве иностранных дел России. Представители ведомства отметили необходимость проявить сдержанность при постоянной военной активности США и их союзников в регионе вокруг Корейского полуострова.