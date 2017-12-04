США и Южная Корея начинают крупнейшие учения в истории ВВС

4 декабря, 06:48
Фото: ТАСС/YAY
Учения под кодовым названием Vigilant ACE начинают военные США и Южной Кореи 4 декабря. В мероприятии задействуют порядка 230 единиц различной военной техники.
В Минобороны Южной Кореи заявили, что совместные учения Сеула и Вашингтона — своеобразная ответная мера на провокации со стороны Северной Кореи с пусками баллистических ракет.
В военных учениях двух стран, в том числе, будут задействованы американские истребители F-22, F-15C, F-16 и F-35A, бомбардировщик B-1B "Лансер", палубные самолеты EA-18 "Гроулер". Кроме того, военные намерены отработать уничтожение передвижных ракетных пусковых установок и дальнобойной артиллерии Северной Кореи, а также высадку десанта на территории противника, сообщает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что 29 ноября Северная Корея провела успешные испытания ракеты нового типа "Хвасон-15". За 53 минуты полета она поднялась на высоту 4475 километров и преодолела дистанцию в 950 километров.
Пуск ракеты КНДР вызвал озабоченность в Минобороны России.
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