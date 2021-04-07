Тренер Норвегии резко ответил Васильеву из-за терапевтических исключений

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Тренер мужской сборной Норвегии по биатлону Зигфрид Мазе ответил на высказывания двукратного олимпийского чемпиона Дмитрия Васильева о терапевтических исключениях.

"Обвинять в допинге Стурлу Легрейда или других спортсменов, с которыми я работаю или работал, – это неуважение к моей работе. Мистер Васильев, когда ты родом из страны, прошлое которой было таким, каким оно было, лучшее, что можно сделать, – заткнуться", – написал Мазе в Instagram.

После этого Васильев заявил, что когда француз Мазе делает такие заявления в отношении России, хотелось бы узнать, на что именно он намекает. "Наполеон тоже в свое время высокомерно отнесся к России – и оказался там, где оказался. С Россией лучше так себя не вести", – сказал он "Спорт день за днем".

Васильев ранее заявил, что норвежские лыжники и биатлонисты, в том числе и четырехкратный чемпион мира Лагрейд, скорее всего, используют терапевтические исключения для применения запрещенных препаратов.

"Это главное, что помогает им быть такими мегабиатлонистами и мегалыжниками! Причем препараты против астмы – самые безобидные в этих списках. Там есть, скорее всего, и стероиды, и тяжелые анаболические препараты. Я в этом почти не сомневаюсь", – сказал Васильев "Спорт день за днем".

До этого Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сообщило, что прием ингаляционных лекарств от астмы не запрещен. Однако в случае неотложной медицинской помощи врачи могут выписать любое запрещенное вещество.

После этого глава Ассоциации лыжных видов спорта России Елена Вяльбе предложила указывать в протоколах гонок, какие лыжники используют терапевтические исключения и какие именно препараты.