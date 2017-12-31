Два человека пострадали при ДТП в ТиНАО

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Два человека пострадали при столкновении легковых автомобилей в ТиНАО, сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

"В Проектируемом проезде №7034 близ улицы Центральная в ТиНАО произошло столкновение двух легковых автомобилей, их водители получили ранения. Пострадавшие были переданы медикам для оказания необходимой им помощи", – цитирует представителя ведомства Агентство "Москва".

Отмечается, что инспекторы ГИБДД работают на месте инцидента, выясняя все его обстоятельства.