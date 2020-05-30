Один человек пострадал при пожаре в квартире на юге столицы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столичном районе Бирюлево Восточное произошел пожар в квартире. В результате произошедшего пострадал один человек, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.

Как уточняется, возгорание произошло в квартире по адресу: улица Лебедянская, дом 19.

"В результате происшествия пострадал один человек", – сказал собеседник агентства.

В МЧС РФ подтвердили факт пожара по данному адресу.

29 мая пожарные спасли человека при ликвидации возгорания в жилом доме на Большой Пионерской улице. Пожар произошел на общей площади около 20 квадратных метров в одной из квартир в доме 28. Спасатели смогли вывести из квартиры одного пострадавшего. Его передали медикам для дальнейшего осмотра.

