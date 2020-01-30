Пожарные опровергли информацию о возгорании на юго-востоке Москвы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Пожарные не обнаружили возгорания на территории нефтеперерабатывающего завода в Капотне, за дым был принят пар, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.

Ранее СМИ со ссылкой на представителя экстренных служб столицы сообщали, что на территории ОАО "Газпромнефть" во 2-м квартале микрорайона Капотня загорелась битумная установка.

Силы столичного пожарно-спасательного гарнизона выехали на место согласно второму рангу сложности (из пяти возможных в Москве).

В 2018 году на МНПЗ уже происходил пожар. Пожарные расчеты оперативно прибыли на место, обошлось без пострадавших. В МЧС заявили, что превышения концентрации загрязняющих веществ в воздухе зафиксировано не было.