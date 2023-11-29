Осужденного в РФ за шпионаж Уилана избил заключенный

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Между Полом Уиланом, осужденным в РФ за шпионаж, и одним из заключенных случился конфликт, в результате которого американец получил травмы. Об этом сообщила пресс-служба Управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) РФ по Республике Мордовия, передает "Интерфакс".

Там указали, что инцидент случился на территории производственной зоны ИК-17. Конфликт возник на бытовой почве, в ходе которой заключенный ударил Уилана рукой по лицу, добавили в ведомстве.

Источник издания, знакомый с ситуацией, уточнил, что Уилана ударил осужденный из Турции на почве политических разногласий.

В УФСИН отметили, что сотрудники учреждения пресекли ссору и доставили участников в медчасть. При осмотре врач зафиксировала у американца ссадину в подглазничной области.

Также ведомство указало, что происшествие зафиксировали камеры видеонаблюдения. В данный момент идет проверка, материалы которой направят в ОМВД РФ по Зубово-Полянскому муниципальному району Мордовии для принятия процессуального решения.

Как заявила адвокат Уилана Ольга Карлова, защита узнала об инциденте от брата пострадавшего – Дэвида. По ее словам, с братом держат связь, ситуация находится на контроле. Защитница добавила, что Дэвид Уилан уже обратился к омбудсмену района по поводу случившегося.

В свою очередь, адвокат иностранца Владимир Жеребенков заявил, что Уилан мог постоять за себя, поскольку он офицер морской пехоты и проходил специальную подготовку. Об этом сообщает "Газета.ру".

Он рассказал, что звонил во ФСИН, но такую информацию по телефону не дают. Жеребенков пожалел того, кто напал на американца, ведь Уилан проходил спецподготовку, предусматривающую изучение боевых приемов.

"Он может за себя постоять. И я уверен, если какой-то конфликт произошел, то и постоял за себя", — сказал он.

Адвокат уточнил, что Уилан отбывает наказание в спецзоне вместе с другими иностранцами, среди которых много осужденных по статьям о контрабанде наркотиков. Он уверен, что ничего серьезного не произошло.

По его словам, в спецзоне 90% заключенных – наркоманы, которые привозили наркотики в РФ, где их и задержали. Уилан – боевой офицер, он мог противодействовать чему-то серьезному, также заключенные там все время находятся под наблюдением и серьезным контролем, поэтому каких-либо серьезных последствий не будет, резюмировал Жеребенков.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что по делу Уилана нет никаких изменений.

Американец Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года. В ФСБ РФ пришли к выводу, что гражданин США осуществлял в столице шпионскую деятельность.

В момент задержания он имел при себе флеш-накопитель со сведениями, содержащими государственную тайну. Его приговорили к 16 годам лишения свободы и отправили отбывать наказание в колонию в Мордовии.

США сообщили о переговорах по освобождению Пола Уилана