Тело мужчины обнаружили в Центральном детском магазине

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Центральном детском магазине (ЦДМ), который расположен в Театральном проезде, обнаружили тело мужчины. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"В комнате радиоцентра на своем рабочем месте был найден мертвым 42-летний механик. Следов насильственной смерти на теле не нашли", – сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, у него отказало сердце. Как уточняется, тело доставили в морг для проведения экспертизы.

Ранее прокуратура начала проверку после обнаружения тел двух взрослых и ребенка в канализационном колодце в Богородском городском округе.