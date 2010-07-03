Мособлсуд признал законным изъятие имущества Шестуна

19:33
19:33
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Фото: Агентство "Москва"
Мособлсуд признал законным решение Красногорского суда Подмосковья, который удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии имущества экс-главы Серпуховского района Александра Шестуна на сумму 10 миллиардов рублей, сообщает ТАСС.
17 января Генпрокуратура РФ подала иск в Красногорский суд Московской области об изъятии в доход государства имущества Александра Шестуна стоимостью 10 млрд рублей. По словам официального представителя Генпрокуратуры Александра Куренного, иск был подан к Шестуну и еще 35 соответчикам (физическим и юридическим лицам). Генпрокуратура потребовала обратить в доход РФ имущество, легальность происхождения которого не смогли доказать фигуранты дела.
В исковом заявлении упоминаются около 700 объектов недвижимости, автомобили, мотоциклы, речной транспорт, а также найденные по месту жительства Шестуна элитные часы. 8 апреля иск Генпрокуратуры РФ был удовлетворен.
По данным надзорного ведомства, Шестун фактически является владельцем 676 объектов недвижимости в Серпуховском районе. Также в личном пользовании семьи Шестуна находятся домовладение и земельный участок площадью 17 гектаров.
У экс-чиновника обнаружили 22 автомобиля общей стоимостью почти 27 миллионой рублей. Кадастровая стоимость всего выявленного у Шестуна имущества составляет 2,18 миллиарда рублей, рыночная стоимость оценивается в 10 миллиардов рублей.
Шестун свою вину не признает. Он утверждает, что уголовное дело возбудили необоснованно, а все документы на аренду и передачу земельных участков соответствуют требованиям.
24 июля Шестуна госпитализировали. Его состояние ухудшилось из-за голодовки.
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