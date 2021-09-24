Последних двух альпинистов обнаружили живыми на Эльбрусе

Фото: телеграм-канал "Mash Gor"

Еще двух альпинистов, запросивших помощь после ухудшения погодных условий на Эльбрусе, обнаружили живыми. Об этом заявил глава регионального главка МЧС Михаил Надежин, пишет ТАСС.

"Живы, к ним уже идут спасатели", – подтвердил Надежин.

Таким образом, спасателям удалось найти живыми 16 человек.

Группа альпинистов из 19 человек запросила помощь после ухудшения погодных условий на Эльбрусе. Сообщалось, что альпинисты двигались по зарегистрированному маршруту.

В МЧС ранее заявляли, что трое альпинистов были найдены погибшими.

По факту гибели альпинистов Следственный комитет организовал доследственную проверку.